Covid-19 in Toscana: 1158 nuovi casi

Nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono stati registrati 1.158 nuovi casi di Covid-19: 293 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 865 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.559.572. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%, 1.990 persone, e raggiungono quota 1.475.110, ossia il 94,6% dei casi totali. Al momento in Toscana risultano pertanto 73.154 positivi al Covid-19, -1,1% rispetto a ieri. Di questi 540, 35 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 22, 3 in meno, si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 15 nuovi decessi: 9 uomini e 6 donne con un’età media di 83,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 9 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Arezzo, 1 a Siena. Sale così a 11.308 il numero dei deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.598 nella Città metropolitana di Firenze, 916 in provincia di Prato, 1.010 a Pistoia, 714 a Massa Carrara, 1.060 a Lucca, 1.266 a Pisa, 847 a Livorno, 720 ad Arezzo, 604 a Siena, 410 a Grosseto. Vanno aggiunte 163 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 804 tamponi molecolari e 6.455 tamponi antigenici rapidi: di questi il 16% è risultato positivo. Sono invece 1.336 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’86,7% di questi è risultato positivo.

I dati, relativi all’andamento della pandemia da Covid-19, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale e sono visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità.