Persona muore travolta da un treno. Disagi nella circolazione

Scarlino, un tragico incidente si è verificato nella mattina di oggi, giovedì 22 dicembre, in Maremma.

Poco dopo le 7.00 di questa mattina una persona è stata investita da un treno regionale tra Scarlino e Gavoranno, nel Grossetano. Dalle prime notizie sembra che l’impatto sia stato tale da causare la morte della persona sul colpo. Il treno viaggiava lungo la tratta che collega Grosseto a Pisa. Al momento non si conoscono ancora le generalità della vittima dell’incidente. La polizia ferroviaria e l’autorità giudiziaria sono subito intervenute sul posto e sono immediatamente partiti i rilievi e gli accertamenti per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

A causa dell’incidente, la circolazione ferroviaria è stata prima interrotta in entrambe le direzioni e, intorno alle 9.30, è stata riaperta con il passaggio su un solo binario. Trenitalia ha infatti comunicato, intorno alle 7.10 di questa mattina: “La circolazione è sospesa per l’investimento di una persona tra Scarlino e Gavorrano. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso”.

Per compensare il disagio per i pendolari, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra Campiglia, in provincia di Livorno, e Grosseto.