Cortei: tre perquisiti a Firenze e provincia, dieci i denunciati per occupazione binari del 24 ottobre

Perquisizioni anche a Firenze e provincia nell’ambito di quelle eseguite stamattina dalla Digos in tutta Italia.

Sono stati perquisiti tre maggiorenni, cittadini italiani, nell’ambito dell’operazione in corso in 23 città verso soggetti che nelle chat e sui social avevano incitato a compiere violenze nelle recenti manifestazioni di piazza. Le attività di accertamento sono in corso.

Ci sono circa 10 denunciati dalla Digos di Firenze invece per fatti relativi al corteo del 24 ottobre che partì da piazza Santa Maria Novella e che poi si era concluso con l’occupazione dei binari del tram nei pressi. Sono state identificate e denunciate una decina di persone per interruzione di pubblico servizio.

L’attenzione sull’ordine pubblico, si apprende, resta alta anche oggi per eventuali assembramenti, raduni e cortei non preavvisati alle autorità e che vennero indetti sui social per ogni sabato su chat del Movimento 17 ottobre. Una squadra dell’8/o Reparto Mobile è posizionata in piazza della Repubblica. Alcuni negozi delle vie del centro hanno protetto con pannelli di legno parte delle vetrine che danno sulla strada.