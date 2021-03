‘Corri la vita green’ il 28/3 a Firenze 

Domenica 28 marzo a Firenze l’iniziativa di beneficenza ‘Corri la vita’ si tinge di verde con una nuova iniziativa, che unisce la solidarietà e l’amore per l’ambiente, per festeggiare l’arrivo della primavera.

Grandi e piccini, si legge in una nota, sono invitati ad indossare una maglia della manifestazione (di qualsiasi edizione), abbracciare un albero – di un giardino pubblico, di una piazza, dei viali o lungo il fiume – e mandare una propria foto alla Onlus tramite WhatsApp al numero 347 3280964 o all’indirizzo e-mail [email protected]

Tutti gli scatti ricevuti saranno pubblicati sul sito e sui canali Facebook, Instagram e Twitter della onlus. Per chi vorrà condividere la manifestazione sui social network potrà scaricare gratuitamente dal profilo Instagram di Corri la vita lo speciale “filtro” e utilizzare l’hashtag #corrilavitagreen.

Ogni foto ricevuta farà scattare una donazione di 10 euro da parte delle aziende sostenitrici di Corri la vita green. Chi non avesse una maglia di Corri la vita può fare una donazione di 10 euro su www.corrilavita.it e – ricevuta alla mano – ritirarla da Lilt Firenze in viale Giannotti, 25 (su appuntamento al numero +39 055 576939).

“Ci piace pensare che in tanti vorranno accogliere il nostro invito: è bello sapere che da un’azione così semplice possa scaturire un sostegno concreto – spiega Bona Frescobaldi, presidente dell’associazione Corri la vita Onlus -. Sappiamo tutti che stiamo vivendo un periodo estremamente difficile, anche per questo sarà una gioia ricevere ogni singola fotografia!”. “Un’iniziativa che mette insieme solidarietà e tutela ambientale – afferma l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, rilanciando l’importanza di ripartire proprio dal verde e dal patrimonio arboreo per voler bene alla città e a noi stessi. Prendersi cura delle piante della nostra città assume oggi un significato ulteriore che riporta tutti al bisogno di vivere in un contesto più sostenibile e salubre e alla necessità di un impegno condiviso come assunzione di consapevolezza e responsabilità per un cambiamento non più rinviabile”.

“Gli alberi, e le piante in generale, sono alla base della vita del nostro pianeta. Ossigeno, cibo, salute, benessere, serenità, dipendono dalle piante. Tendiamo a dimenticarlo ma siamo letteralmente dipendenti da queste nostre sorelle verdi – sottolinea Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale -. Quando parliamo di transizione ecologica, dovremmo immaginare un mondo in cui le nostre città, le strade, gli edifici, tutto, fosse, dentro e fuori, coperto dalle piante. Per questo sono felice di aiutare, in ogni modo mi sarà possibile, il successo di Corri la vita green”.