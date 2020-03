Coronavirus: sequestro 110mila mascherine senza marchio ‘Ce’

Sequestrate ieri dalla guardia di finanza di Firenze circa 110mila mascherine protettive prive di attestazione di conformità.

I dispostivi, secondo quanto appreso, sarebbero stati destinati a farmacie sul territorio nazionale. Sempre in base a quanto emerso, parte delle mascherine è stata trovata in alcuni pacchi presso il magazzino di un corriere a Calenzano (Firenze), un’altra parte presso i destinatari dei colli stessi, due cittadini cinesi. Entrambi sono stati multati per un totale di decine di migliaia di euro. L’operazione è scattata nel corso di un controllo al magazzino della ditta di spedizioni. I finanzieri del Gruppo di Firenze hanno notato dei pacchi sospetti, destinati ad alcuni cittadini cinesi di fatto sconosciuti all’anagrafe tributaria. All’interno delle scatole sono state trovate mascherine protettive prive del marchio ‘Ce’ che ne attesta la conformità. I militari hanno deciso di seguire il corriere incaricato di consegnarle, facendo scattare i controlli a consegna avvenuta. In base a quanto emerso, nei locali nella disponibilità dei due orientali, residenti in provincia di Firenze, sono state trovate anche altre mascherine, sia chirurgiche che con filtro Ffp2, per un totale di circa 110mila dispositivi, tutti però privi di attestazione di conformità. E’ così scattato il sequestro amministrativo. Da stabilire al momento se le mascherine sequestrate siano o meno idonei alla protezione sebbene privi del marchio ‘Ce’. In base ai primi accertamenti, sarebbero state destinate ad alcune farmacie italiane. Altri sequestri analoghi sarebbero stati effettuati nei giorni scorsi in provincia di Firenze.