Coronavirus: Confindustria Firenze, 70% aziende chiede Cig

Ad oggi circa il 70% delle aziende fiorentine ha fatto richiesta di attivazione degli ammortizzatori sociali per l’emergenza Coronavirus: è la stima calcolata da Confindustria Firenze, che sottolinea “come stia supportando le proprie imprese nell’attivazione degli ammortizzatori”. Il dato è stato reso noto in occasione di un incontro con i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm.

“Ai lavoratori delle industrie che stanno garantendo i servizi essenziali – si legge in una nota – è assicurato il rispetto delle norme previste dall’accordo per la sicurezza del 14 marzo scorso che hanno consentito le attivazioni dei comitati sulla sicurezza in tutte le aziende metalmeccaniche della provincia di Firenze dov’è presente il sindacato; accanto a questo, Confindustria e Organizzazioni Sindacali stanno mettendo a punto insieme alla Regione Toscana, le linee di indirizzo regionali per assicurare la tutela dei lavoratori”.