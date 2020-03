Coronavirus: parte nel Quartiere 4 di Firenze il servizio gratuito per gli anziani

“Sono orgoglioso di annunciare che da oggi il servizio è attivo anche nel Quartiere 4 – ha detto l’assessore a Welfare, Associazionismo e Volontariato Andrea Vannucci – grazie all’impegno della Rete di Solidarietà del quartiere. Le Reti di Solidarietà sono una bellissima realtà di volontariato della nostra città che fa tanto per i fiorentini, offrendo molti servizi utili. Abbiamo cinque Reti, una in ogni quartiere. Questo è un servizio comunale su cui crediamo molto e che continueremo a valorizzare. Ringrazio i tanti volontari che dedicano il loro tempo a chi ha più bisogno”.

I volontari delle cinque Reti di Solidarietà sono formati all’ascolto e alla gestione delle richieste di persone in difficoltà e lavorano in sinergia con i Servizi sociali del Comune.

“Firenze ha un grande tessuto sociale – ha spiegato Vannucci -, fatto di profonde relazioni. La solidarietà è nel dna della nostra comunità, che dà sempre il meglio di sè, soprattutto nei momenti di emergenza. L’associazionismo e il volontariato sono valori a cui non possiamo rinunciare”.

“Grazie ai meravigliosi volontari delle piccole realtà del territorio – ha detto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -, grazie alla spinta di solidarietà che sta emergendo con forza nei nostri quartieri. Siamo felici e orgogliosi di poter offrire ai nostri concittadini più fragili questo valore aggiunto alla già importante iniziativa messa in piedi dall’assessorato a Welfare del Comune e dalle associazioni più grandi”.

Per usufruire del servizio nel Quartiere 4 è possibile chiamare il numero 3203667491 e prenotarsi. Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il sabato è attivo dalle 9 alle 13. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì in orario 9-12 sarà attivo anche il numero fisso 055 7330135.

Questa iniziativa non è invece una novità nel Quartiere 2, dove è attiva da anni: “Il servizio della Rete di Solidarietà del quartiere è molto prezioso e viene offerto dai volontari tutto l’anno – ha detto il presidente Michele Pierguidi -. In questi giorni particolarmente duri anche per la nostra città il servizio diventa ancora più prezioso e si rafforza”.

Per contattare la Rete di Solidarietà del Quartiere 2 è necessario telefonare allo 055 667707 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] Generalmente è possibile parlare con un volontario dalle 9 alle 13 dal lunedi al venerdì e il mercoledì anche dalle 16 alle 18. In questo momento di emergenza è presente un volontario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, mentre negli altri orari è attiva la segreteria telefonica.

I presidenti Dormentoni e Pierguidi fanno poi un appello ai residenti dei due Quartieri che hanno voglia di aiutare i concittadini che hanno più bisogno: “Chi ha voglia di fare del volontariato presso le nostre Rete ci contatti. È importante l’aiuto di tutti. Ci preme però segnalare che in questo periodo di emergenza per il Coronavirus è importante agire seguendo tutte le dovute precauzioni e avere gli elementi di riconoscimento del caso. In questo momento anche il volontariato deve essere ben formato e organizzato”.

Il servizio offerto dalle Reti di solidarietà dei Quartieri 2 e 4 è in coordinamento con il servizio realizzato per gli anziani dal Comune tramite il call center contattabile allo 0553282200 dalle 8 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.