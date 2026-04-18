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Sab 18 Apr 2026
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Firenze celebra Liberazione, cerimonia su arengario Palazzo Vecchio

Redazione
By Redazione
liberazione donne
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Dalla cerimonia ufficiale sull’arengario di Palazzo Vecchio ad altre commemorazioni: Firenze si appresta a celebrare l’81/o anniversario della Liberazione. Gli eventi ufficiali prenderanno il via alle ore 10 con la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti di tutte le guerre in piazza Unità Italiana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della prefetta Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate. Da lì partirà il corteo che raggiungerà Palazzo Vecchio.

Alle 11 è prevista la cerimonia sull’arengario di Palazzo Vecchio: interverranno la sindaca Funaro, la presidente emerita della Corte costituzionale Silvana Sciarra, la presidente Anpi Firenze Vania Bagni. Alle ore 17.30, sempre sull’arengario, ci sarà anche il concerto della Filarmonica Giacomo Rossini.

Tra le tante altre iniziative la Rete Democratica Fiorentina organizza ‘Diamo un futuro alla memoria’, alle ore 8 al cimitero di Trespiano, in ricordo della partigiana Gilda La Rocca: sarà presente l’assessora alla cultura della memoria Benedetta Albanese. Alle 9,45 sarà scoperta la nuova lapide in memoria della ‘Resistenza senza armi’ degli Internati Militari italiani.

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