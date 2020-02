Coronavirus: Comune Prato promuove incontro dirigenti scuole e Asl

Sull’emergenza coronavirus il Comune di Prato, città dove vivono tra 20.000 e 30.000 cinesi, si sta attivando su più fronti.

Nei prossimi giorni promuoverà un incontro conoscitivo fra dirigenti scolastici pratesi e la Asl sulla vicenda del coronavirus. Inoltre conferma che sta tenendo contatti costanti con la stessa Asl, la Regione Toscana, la Prefettura e il consolato di Cina.

Riguardo agli incontri per la situazione nelle scuole, il comune spiega che “la circolare del ministero della Salute per le scuole, pur non prevedendo nessun provvedimento specifico per gli studenti rientrati da assenze per motivi di viaggio, invita gli insegnanti a monitorare eventuali sintomi”, quindi “per dare un supporto alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli

insegnanti e a tutto il personale e poter fornire informazioni dirette l’Amministrazione comunale di Prato sta organizzando per i prossimi giorni un incontro tra i dirigenti scolastici e la Asl, ricevendo l’immediata disponibilità del dottor Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione. L’incontro sarà l’occasione per poter rispondere a qualsiasi dubbio e richiesta di informazioni da parte delle scuole”.

Inoltre, spiega lo stesso municipio, domani il sindaco Matteo Biffoni incontrerà il ministero della Salute Roberto Speranza in visita a Careggi per parlare della sanità Toscana e sarà

l’occasione per un nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus.