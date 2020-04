Coronavirus: 25 positivi in Rsa Firenze, Asl prende gestione

Trovati 25 positivi in una Rsa di Firenze, Villa Gisella, dove è in corso lo screening coi test sierologici.

Il Girot – il Gruppo Intervento Ospedale Territorio composto dal geriatra, dal pneumologo, da un infermiere e da un medico della direzione sanitaria dell’Asl Toscana centro – è intervenuto con vigilanza stretta e costante, con presa in carico dei pazienti positivi all coronavirus o sintomatici.

L’Asl Toscana Centro nelle ultime ore ha comunicato all’Unità di crisi della Regione Toscana che nella stessa struttura, come già in altre, è in corso un approfondimento e un lavoro da parte della commissione di indagine della stessa Asl.