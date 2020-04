Via de’ Neri: il ‘Borg’unto’ di nessuno, senza panini e senza turisti

Poco prima del lockdown era partita la sperimentazione delle fioriere nella tanto discussa via de’ Neri a Firenze, ribattezzata dalla stampa Borg’Unto ed al centro delle annose polemiche per gli assembramenti di turisti ed avventori davanti ai negozi di panini e schiacciate.

La sperimentazione, doveva terminare a Pasqua, per verificare come e se proseguire nell’alta stagione e invece il coronavirus ha di fatto ha riportato le lancette indietro e nel contempo svuotato anche questa via della città che ora è solo animata da qualche passeggiata e sparute riaperture.

Chiara Brilli ha intervistato un anziano residente di via de’ Neri