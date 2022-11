Coronavirus: 18 decessi e 1.772 nuovi casi

Toscana, registrati 1.772 nuovi casi di persone positive al coronavirus nelle ultime ventiquattro: 268 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.504 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.476.670. I nuovi casi di coronavirus sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2%, per un totale di 3.013 persone, e raggiungono quota 1.416.848, il 95,9% dei casi totali.

Nella regione al momento risultano 48.799 positivi, -2,5% rispetto a ieri. Di questi 440 sono ricoverati in ospedale: 13, uno in meno rispetto a ieri, si trovano in terapia intensiva. I restati 48.359 sono in isolamento a casa, perché presentano lievi sintomi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi. Diciotto i decessi registrati: 6 uomini e 12 donne con un’età media di 83,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 954 tamponi molecolari e 8.714 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,3% è risultato positivo. Sono invece 2.038 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’86,9% di questi è risultato positivo.

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Tutti i dati saranno visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità.