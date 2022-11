Maltempo: colpita la Versilia. Allagamenti a Massarosa

Toscana, il maltempo si è abbattuto sul territorio della regione. Nella notte fra giovedì 3 e venerdì 4 novembre una perturbazione atlantica ha infatti attraversato la regione portando forti raffiche e temporali.

In alcune zone della Versilia, a causa delle forti piogge, durante la notte si sono riscontrati diversi disagi e allagamenti. A Bozzano, una frazione del comune di Massarosa in provincia di Lucca, si è registrata una situazione catastrofica. Infatti in quest’area sono esondati i piccoli corsi d’acqua che attraversano il Paese, riversandosi sulle strade, nei campi e nei giardini di diverse abitazioni. L’enorme quantità di fango e detriti che si è riversata per le strade ha danneggiato le case e le auto in sosta.

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook del Comune di Massarosa, le strade maggiormente colpite dal maltempo sono Via di Chiatri, via Mons. Giannini, via di Crocicchio, via Rontani. Intervenuti sul posto volontari, vigili del fuoco, e Protezione civile comunale. Gli interventi di pulizia, già iniziati durante la notte, proseguiranno in giornata.

Bozzano è una piccola località sita alle pendici delle colline che già durante l’estate era stata colpita: un vasto incendio, lo scorso luglio, aveva devastato l’area. Una zona, quindi, che risulta così molto delicata a livello idrogeologico, con un rischio maggiore a questi eventi.