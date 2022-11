Ponte della Tambura in Garfagnana: al via l’abbattimento

Sabato 5 novembre è previsto l’intervento di demolizione controllata del vecchio ponte della Tambura, sulla strada provinciale 50 “di Vagli” nell’omonimo comune dell’alta Garfagnana in provincia di Lucca, che verrà ricostruito ex novo.

L’abbattimento del ponte fa parte del più complessivo intervento di ricostruzione previsto dalla provincia lucchese che, nell’aprile 2020, dopo approfondite verifiche tecniche, ne aveva deciso la chiusura al transito per motivi di sicurezza. La costruzione del ponte della Tambura risale al 1954-1955 su progetto del professor Riccardo Morandi.

Tra fine settembre e i primi giorni di ottobre la ditta affidataria, spiega una nota, la Vando Battaglia costruzioni di Gallicano, ha aperto il cantiere da 2,8 milioni di euro, coperto interamente da risorse provenienti dal Mims.

La demolizione controllata avverrà tramite microcariche esplosive ed è prevista un’area di sicurezza. Verranno infatti evacuate temporaneamente alcune abitazioni, un albergo e ci sarà la chiusura di due strade comunali e della strada provinciale n. 50. Nel dettaglio saranno interdette al transito dalle 13.30 alle 16.30 la via Vandelli nel tratto dall’incrocio delle scuole medie fino all’intersezione con la provinciale all’altezza della Fontana delle Monache; poi un tratto di via del Convento-via Pieroni, e la strada dei Marmi dall’incrocio della strada di Guado fino al ponte della Tambura.

La strada provinciale 50 sarà temporaneamente chiusa da 180 metri prima della Pesa pubblica fino alla Maestà sulla strada che porta a Vagli di Sotto. In un’area con un raggio di 400 metri dal ponte le persone non dovranno trovarsi all’aperto mantenendosi in zone sicure rappresentate da locali non prospicenti al ponte all’interno dei fabbricati. Un’altra prescrizione raccomanda di tenere nelle ore indicate le finestre aperte o comunque non serrate.