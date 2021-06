Coop Legnaia, ricorso al Tar contro assegnazione

Un gruppo di ex lavoratori della Cooperativa di Legnaia, riuniti nella coop Parco dell’Oltre Greve, ha presentato ricorso al Tar contro l’assegnazione decisa dai liquidatori

Il ricorso è stato presentato contro l’assegnazione della coop di Legnaia al pool di aziende composto da Mati di Pistoia, Flora di Pescia e Viridea di Milano. E’ quanto riporta oggi La Nazione.

Gli ex lavoratori sostengono che il loro diritto di prelazione in sede di asta non sia stato rispettato dal pool di liquidatori.

Oggi Mati, Flora e Viridea esprimono “sconcerto, indignazione e grande preoccupazione”, in una nota sottoscritta da 40 degli attuali lavoratori della coop di Legnaia. Secondo le aziende, il ricorso “rischia di generare gravissime conseguenze” sul piano di rilancio economico, ma “prima di tutto dal punto di vista occupazionale, perché l’esercizio del commissario liquidatore scadrà il 30 giugno e dopo questa data è molto probabile che la procedura non sia in grado di proseguire l’attività, e i 45 lavoratori attualmente in carico alla cooperativa e alla Legnaia Vivai debbano essere licenziati”

A inizio maggio era stata comunicata la notizia della nuova proprietà per la storica Cooperativa di Legnaia: gli organismi incaricati della liquidazione coatta hanno aggiudicato in via definitiva a un raggruppamento costituito da gruppo Mati, Floratoscana e Viridea il ramo d’azienda ‘Sollicciano’ della cooperativa, che conta circa 60 dipendenti