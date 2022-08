🎧 Controradio News ore 8.00 - 10 agosto 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Evasione lampo dal carcere di Cuneo. Daniele Bedini, il falegname 32enne di Carrara accusato di aver commesso due omicidi poco più di un mese fa a Sarzana, è fuggito dal Cerialdo, ma è stato catturato in mezzora dalla polizia penitenziaria e dai carabinieri. L’uomo aveva già tentato di evadere dal carcere di La Spezia. Ricondotto in cella, si trova ora in regime di massima sorveglianza.

Controradio news – E’ morto investito da uno scooter mentre portava a fare una passeggiata il suo cane. E’ successo a Pistoia verso le 19.30 di ieri, in via Valdibrana. Il proprietario dell’animale, 65 anni, stava camminando a bordo strada, quando è stato investito da un 19enne trasportato in ospedale a Careggi dall’elisoccorso Pegaso. Avviati gli accertamenti sulle cause e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Controradio news – Uno scontro frontale tra due auto, una delle quali si è ribaltata, ha causato fortissimi rallentamenti al traffico ieri nell’area livornese. Sull’Aurelia è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Montenero. Si sono registrati rallentamenti e code anche in direzione nord. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto una persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo di una delle due auto coinvolte, poi portata al pronto soccorso.

Controradio news – La Fiorentina domenica prossima contro la Cremonese giocherà con il lutto al braccio per ricordare Alberto Orzan, uno dei campioni più titolati della storia viola – vincitore fra l’altro del primo scudetto e della Coppa delle Coppe -, che è scomparso a Firenze all’età di 91 anni. La camera ardente verrà allestita oggi nelle Cappelle della Misericordia in viale Milton a Firenze, i funerali giovedì alle 10,30 nella Chiesa del Sacro Cuore.

Controradio news – I funerali di Andrea Di Bari , regista, autore, drammaturgo e organizzatore di eventi culturali scomparso lunedì scorso si terranno invece questa mattina a Firenze alle 10.30 alla Chiesa di San Giuseppe (via San Giuseppe, dietro Santa Croce).

Controradio news – Torna a Firenze oggi nella sua sede tradizionale, in piazza San Lorenzo, dopo due anni di restrizioni anti-Covid, la Festa di San Lorenzo dalle 21. La festa è organizzata dal Centro commerciale naturale (Ccn) di San Lorenzo in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio fiorentine, e il consorzio del Mercato Centrale.

