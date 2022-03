Controradio News ore 7.25 del 7 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:34 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – La statua del David in piazza della Signoria a Firenze è stata coperta con un drappo nero in segno di lutto per la guerra. Sul telo nero posizionato ieri mattina, il sindaco di Firenze insieme con alcuni rappresentanti della comunità ucraina ha esposto la bandiera gialla e blu e alcuni nastri degli stessi colori. “Oggi vogliamo ricordare Michelangelo nel giorno della sua nascita, il 6 marzo – ha detto Nardella -, con questo gesto che è un gesto di lutto e di dolore”. Il primo cittadino che ha inoltre invitato i fiorentini “a portare fiori contro la guerra”, oggi terrà una comunicazione sull’emergenza in Ucraina in consiglio comunale.

Controradio news -Duemila in corteo da Matassino per le strade di Figline (Firenze) fino a piazza Ficino per dire no alla guerra. E’ quanto spiegato, in una nota, dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Sono stati infatti oltre duemila i partecipanti alla manifestazione organizzata dal Comitato ‘Popolo del Valdarno costruttore di pace’ al quale hanno aderito oltre 50 associazioni del territorio, insieme ai Comuni di Castelfranco Piandiscò, Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno e con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Arezzo.

Controradio news -‘No War’ è il messaggio di pace, scritto sulla sabbia con gli ombrelloni e ben visibile dall’alto. E’ l’iniziativa dei balneari di Lido di Camaiore (Lucca) promossa in occasione della partenza della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico in programma oggi e domani dalla Versilia. Un messaggio a caratteri cubitali che apparirà nelle riprese aeree della corsa che si terrà oggi coinvolgendo il lungomare di Lido di Camaiore e della Versilia. Controradio news -Da Sant’Anna di Stazzema (Lucca) sono state circa 250 le persone che ieri hanno partecipato alla passeggiata fino al monumento Ossario per dire no alla guerra. L’evento di Sant’Anna si collocava in una serie di manifestazioni previste durante la giornata in altri luoghi della memoria.

Controradio news -Vandalizzata un’auto con targa russa parcheggiata alle porte del centro storico di Siena. Sul mezzo, di grossa cilindrata, di colore rosso, una scritta in cirillico contro Putin. Secondo quanto si apprende il proprietario ancora non avrebbe sporto denuncia. Sull’accaduto indagano gli agenti della questura di Siena.