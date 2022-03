Pisa: scontro frontale fra due auto, muore un uomo di 68 anni

By

Un uomo di 68 anni residente a Terricciola (Pisa) è morto la scorsa notte in seguito a un incidente stradale tra due auto avvenuto a Capannoli lungo una strada rettilinea. Ferite anche due persone.

Un grave incidente stradale è accaduto la scorsa notte in provincia di Pisa. Per la precisione è avvenuto a Capannoli, lungo una strada rettilinea. Lo scontro è stato fatale per un uomo di 68 anni.

La dinamica dello scontro frontale è adesso al vaglio dei carabinieri della stazione di Ponsacco (in provincia di Pisa) e nell’impatto sono rimaste ferite in modo non grave altre due persone: la moglie sessantaseienne della vittima e un uomo di 38 anni, alla guida dell’altra auto e che è stato sottoposto all’esame del sangue per verificarne il tasso alcolemico.

Secondo quanto si è appreso infatti sarebbe stato proprio il 38enne, di origine moldava, a perdere il controllo della sua auto centrando quella degli anziani che procedevano nel senso di marcia opposto. Per l’uomo alla guida l’impatto è stato fatale e uno dei due veicoli si è addirittura ribaltato, mentre la moglie ha riportato ferite non gravi. Frattura del femore invece per il 38enne.

Per i soccorsi sono state attivate l’ambulanza medicalizzata di Peccioli, la Misericordia di Forcoli e quella di Terricciola. Per la messa in sicurezza dei mezzi hanno operato i Vigili del Fuoco. Sul caso indagano i Carabinieri.