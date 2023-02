Controradio News ore 7.25 del 7 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Anche la Toscana si è attivata per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. Attivata la funzione sanitaria svolta dal sistema Maxiemergenze della Regione Toscana con sede a Pistoia. P artito nel pomeriggio di ieri il contingente composto da circa 50 vigili del fuoco e personale sanitario per portare Controradio News –artito nel pomeriggio di ieri il contingente composto da circa 50 vigili del fuoco e personale sanitario per portare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma della scorsa notte al confine tra Siria e Turchia. Lo rende noto il comando provinciale pisano dei vigili del fuoco. Le unità saranno impiegate nella ricerca di persone eventualmente sepolte sotto le macerie. Il contingente, composto da personale del comando di Pisa, e di altri comandi limitrofi oltre a personale dell’Asl, risulta equipaggiato con le più avanzate attrezzature in uso al corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha un’autonomia logistica che permetterà di operare ininterrottamente per circa 6 giorni.

Controradio News – Una legge di iniziativa consiliare da proporre al Parlamento per fare in modo che ogni ragazzo, prima di compiere 18 anni, visiti almeno una volta i luoghi della memoria, come i campi di sterminio nazisti o il parco della pace di Sant’Anna. Questa la proposta emersa dagli interventi del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dalla presidente della commissione cultura Cristina Giachi in occasione della presentazione, nella sede dell’Assemblea toscana a Firenze, del grapihc novel ‘Un fiore rosso per la libertà’, che racconta la storia di Liliana Benvenuti, la partigiana Angela, a 100 anni dalla nascita.

Controradio News – Si era trasferita con il marito a Campiglia Marittima (Livorno) nel 2006, ma era tornata da sola a risiedere nel nord Italia a fine del 2022, la 67enne Maria Cristina Janssen, scrittrice psicologa trovata cadavere sul sedile posteriore di un’utilitaria a Lecco, sulle rive del lago di Como. Janssen aveva concluso il suo incarico di giudice onorario al tribunale dei minori di Firenze nel 2018.

Controradio News – Compie dieci anni One Billion Rising, il movimento internazionale fondato dalla drammaturga Eve Ensler (I monologhi della vagina) che a febbraio dà appuntamento nelle piazze di 190 Paesi in tutto il mondo per ballare insieme, sulle note di “Break the Chain”, manifestando contro la violenza sulle donne. One Billion Rising quest’anno dedicata la sua decima edizione “alla libertà, solidale con le sorelle iraniane che nelle strade di Teheran sfidano il regime per riconquistarla”. One Billion Rising torna in piazza anche in Italia, con il patrocinio di Amnesty International e Amref, nella settimana dal 12 al 19 febbraio, con flashmob, letture, iniziative anche in Toscana e una speciale partecipazione delle scuole medie superiori.

Controradio news – Un incendio si è sviluppato in un condominio nel centro di Massa (Massa Carrara), alla Galleria Buonarroti. Le fiamme sarebbero partite dagli scantinati e un fumo denso e acre è saluto lungo le scale invadendo gli appartamenti e i locali dello stabile, che è stato evacuato dai vigili del fuoco, intervenuti anche con un’autoscala per soccorrere le persone. Sul posto anche il 118. Cinque persone sono rimaste lievemente ferite, tre bambini e due adulti, soccorse in codice verde.

Controradio News – Considerato l’abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, il gestore dell’acquedotto Publiacqua raccomanda a tutti gli utenti “di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo. Publiacqua ricorda agli utenti il numero verde guasti 800 314 314.