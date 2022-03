Controradio News ore 7.25 del 3 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:41 Share Share Link Embed

Controradio news – E’ ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del pediatrico Meyer di Firenze lo studente di 13 anni, caduto ieri pomeriggio dalla finestra di una

scuola media a Firenze. Secondo quanto appreso le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il ragazzino, che frequenta la terza media, sarebbe caduto dal quarto piano dell’edificio. Non è chiaro al momento se abbia fatto tutto da solo o se nell’accaduto possano essere coinvolte altre persone.

Controradio news – Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in località Fonterutoli a Castellina in Chianti (Siena): un uomo di 54 anni, dipendente di una ditta di giardinaggio, è rimasto gravemente ferito. Dalle prime ricostruzioni il 54enne sarebbe stato colpito alla testa da un grosso ramo staccatosi da un albero durante le operazioni di ripulitura di alcune piante a ridosso di un’abitazione in ristrutturazione. Il 54enne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Controradio news -Per ora sono donne e bambini, e si appoggiano a familiari o amici. Gli uomini, anche quando accompagnano la famiglia, poi ripartono per tornare a difendere terra e libertà. La Toscana che si prepara per andare oltre la solidarietà, e che mette a disposizione le sue strutture e le sue risorse, ha fatto il punto nell’Unità di crisi convocata da Eugenio Giani. Con il presidente, nella sala Pegaso, l’assessora alla protezione civile, Monia Monni, il direttore della Protezione civile regionale, Giovanni Massini, Matteo Biffoni, presidente dell’Anci. Collegati i prefetti e i rappresentanti di Comuni e Province. Durante la riunione il presidente ha firmato l’atto di ‘Stato di mobilitazione regionale’, propedeutico anche ad assumere delibere per provvedere all’ accoglienza e all’aiuto

Controradio news -“Mi hanno chiesto di buttare giu’ la statua di Dostoevskij a Firenze. Non facciamo confusione. Questa e’ la folle guerra di un dittatore e del suo governo, non di un popolo contro un altro. Invece di cancellare secoli di cultura russa, pensiamo a fermare in fretta Putin”. Cosi’, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella in risposta a chi vorrebbe eliminare la statua dedicata a Fedor Dostoevskij, che si trova nel parco delle Cascine, donata dall’ambasciata russa lo scorso dicembre, in occasione del 200mo anniversario della nascita dell’autore.

Un grande striscione con la scritta ‘pace’ è stato srotolato ieri sera dalla Torre pendente di Pisa e occupa quattro anelli del campanile più celebre al mondo. E’ l’iniziativa promossa dall’Opera Primaziale pisana per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Il monumento pisano dalle 18.30 alle 22.30, è stato illuminato con la parola pace. Bandiera dell’Ucraina esposta sulle trifore di Palazzo Pubblico, in piazza del Campo a Siena per esprimere la solidarietà del Comune alla popolazioni a seguito dell'”immotivata aggressione subita”.