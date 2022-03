Ucraina: Comune Firenze e Cri lanciano raccolta fondi

Per aiutare la popolazione ucraina con una donazione basterà andare sul sito https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/

Comune di Firenze e Croce Rossa Italiana fiorentina lanciano una raccolta fondi per Kiev, la capitale dell’Ucraina che è gemellata col capoluogo toscano, in modo da dare sostegno e aiuti ai cittadini. Per aiutare la popolazione con una donazione basterà andare sul sito https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/

“Questa mattina mi sono sentito nuovamente con il sindaco della capitale ucraina, la città di Kiev, Vitali Klitschko, nascosto in città – ha detto il sindaco Dario Nardella -. A Kiev hanno bisogno del massimo supporto: beni materiali essenziali, generi alimentari, risorse economiche. Rispondiamo a questa richiesta di aiuto con il massimo impegno possibile attraverso questa iniziativa e molte altre. Ora più che mai ci sentiamo tutti cittadini di Kiev”.

L’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro ha sottolineato che “Kiev non è sola, Firenze è con lei ed è al suo fianco insieme alla Croce Rossa Italiana”. “Siamo davvero orgogliosi del contributo della città di Firenze alla raccolta fondi per la Croce Rossa Ucraina – ha detto il presidente del comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana Lorenzo Andreoni -. In questo momento più che mai, un aiuto diretto e senza intermediari, è il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione, attraverso il nostro sistema di risposta alle emergenze”.