Controradio News ore 7.25 del 3 gennaio 2023

Controradio news – Al via i lavori per ripristinare i resti dell’antico porto fluviale leopoldino di Firenze, insieme a tutta la risistemazione della sponda sinistra dell’Arno, lungo il lungarno del Pignone. L’operazione da 4,5 milioni di euro, si legge in una nota del Comune, prevede anche una pista ciclabile e nuova illuminazione. “Grazie ai finanziamenti del Piano città e della tramvia, abbiamo approvato il progetto esecutivo e a breve partiranno i lavori che dureranno 8 mesi”, spiega l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio.

Controradio news – Oltre 67mila pernottamenti nei giorni di Capodanno a Firenze secondo la stima elaborata dal Centro studi turistici per i giorni dal 30 dicembre al 1 gennaio. I tassi di occupazione rilevati sui portali di prenotazione online per la notte di San Silvestro, si legge in una nota, hanno raggiunto punte del 94%. Bene i musei civici anche per Capodanno, con 1.716 ingressi a Palazzo Vecchio che si aggiungono ai 223 del museo Novecento e ai 101 del complesso di Santa Maria Novella.

Controradio news – Sei toscani su dieci, il 60% circa, acquisteranno capi d’abbigliamento in saldo per la tornata invernale delle vendite di fine stagione al via il 5 gennaio: è quanto prevede Confcommercio Toscana, con un importo medio pro-capite di spesa di 133 euro, in crescita rispetto ai 119 nel 2022 ma ancora lontano dai 160 euro del 2019. Il volume d’affari generato in Toscana dalle vendite di fine stagione, secondo Confcommercio Toscana, potrebbe superare i 292 milioni di euro, 21 in più dello scorso anno. I negozi della moda interessati al fenomeno saldi sono oltre 26mila in Toscana tra calzature, abbigliamento, pelletterie, articoli sportivi, intimo e tessile.

Controradio news – Tornano le opportunità per i giovani con il Servizio civile universale: sono stati finanziati 13 progetti del Comune di Firenze per un totale di 101 operatori volontari. Lo rende noto Palazzo Vecchio. Il bando sarà aperto fino al 10 febbraio 2023. Tra i progetti attivati ci sono quelli rivolti ai bambini o agli anziani, ai detenuti o agli stranieri, ma anche quelli dedicati alla valorizzazione urbana, alle biblioteche, alla gestione archivistica, al turismo.