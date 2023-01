Capodanno a Firenze 67mila pernottamenti, secondo il Centro studi turistici

By

Firenze, oltre 67mila pernottamenti nei giorni di Capodanno nel capoluogo toscano, secondo la stima elaborata dal Centro studi turistici per i giorni dal 30 dicembre al 1° gennaio.

I tassi di occupazione rilevati sui portali di prenotazione online per la notte di San Silvestro, si legge in una nota, hanno raggiunto punte del 94%. Bene i musei civici anche per Capodanno, con 1.716 ingressi a Palazzo Vecchio che si aggiungono ai 223 del museo Novecento e ai 101 del complesso di Santa Maria Novella.

“Possiamo dire che è stato un inizio dell’anno all’insegna della ripresa e della crescita grazie anche alle tante iniziative messe in campo in città, con un’offerta variegata per venire incontro ai gusti e alle inclinazioni di tutti, residenti e visitatori”, osserva il vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura Alessia Bettini, secondo cui i numeri dei musei civici “sono un’ennesima conferma che i musei civici piacciono sempre di più. Risultati che ci fanno sentire orgogliosi e che dimostrano quanto sia importante investire sul patrimonio museale cittadino e renderlo sempre più fruibile a fiorentini e visitatori”.

“Un Capodanno di grande successo e quanta gioia nel vedere le piazze che sono tornate a riempirsi. Grazie a tutti gli organizzatori che hanno condiviso con noi una serata davvero speciale e tutti quanti erano al lavoro, dai nostri agenti di polizia municipale alle forze dell’ordine, dalla protezione civile ai vigili del fuoco, dagli operatori sanitari a quelli ecologici di Alia”. Così, in una nota, il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i festeggiamenti per il nuovo anno nella piazze cittadine.