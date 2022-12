Palazzo Vecchio, a Natale dopo le polemiche, record d’ingressi al Museo

Firenze, record di ingressi al Museo di Palazzo Vecchio per il pomeriggio di Natale, in mezza giornata sono stati infatti venduti 730 biglietti, quasi il doppio della media giornaliera di presenze del 2022 del Museo, che è di circa 400 biglietti, venduti in una intera giornaliera.

Il 70% dei visitatori sono stati cittadini stranieri, e sono stati esclusi dal conteggio gli ingressi omaggio dei dipendenti comunali. Alessia Bettini, vicesindaco di Firenze, parla quindi di “ottimo risultato, oltre ogni aspettativa” per il pomeriggio di Natale al museo di Palazzo Vecchio.

“Abbiamo toccato numeri – ha detto la vicesindaca Bettini – che si fanno solo durante i ponti dei giorni festivi più gettonati per la città o per le domeniche del fiorentino. È la dimostrazione che la domanda di cultura tra cittadini e turisti è altissima e che anche nel pomeriggio del 25 dicembre c’è stata voglia di arte. Siamo contenti di aver fatto questa scelta di aprire Palazzo Vecchio e per questo ringraziamo per primi i lavoratori. Grazie alla bella affluenza di questo Natale confermeremo l’apertura anche per le prossime volte. Questa volta ci muoveremo con molto più anticipo”.

Durante le feste di Natale a Palazzo Vecchio è anche esposto, nella Sala delle Udienze, un presepe in terracotta di epoca rinascimentale, l’unico della diocesi di Firenze pervenuto fino ai giorni nostri. Si tratta del Presepe di Camoggiano, realizzato dallo scultore Benedetto Buglioni (1459-1521), cresciuto nella bottega dei Della Robbia: ricco di 10 statue in terracotta policroma, abitualmente è conservato nel Museo diocesano di Santo Stefano al Ponte a Firenze.