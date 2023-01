Firenze, giunta approva la riqualificazione di piazza Brunelleschi

Firenze, nuova pavimentazione, un nuovo marciapiede, inserimento di aiuole a verde e completamento delle alberature: è il progetto esecutivo della riqualificazione di piazza Brunelleschi, approvato dalla Giunta comunale.

La soluzione, spiega il Comune di Firenze in una nota, va incontro alle esigenze di avere una maggiore presenza di verde nella piazza anche in accordo con la Soprintendenza. Con l’approvazione del progetto esecutivo sarà possibile avviare le procedure di gara con l’obiettivo di iniziare i lavori la prossima estate.

La nuova approvazione, spiega il Comune, si è resa necessaria dopo la revisione dei prezzi e il conseguente aumento dei costi: le risorse a disposizione grazie agli oneri di urbanizzazione dell’intervento nell’ex sede della Cassa di risparmio di Firenze (390mila euro) non sono più sufficienti e per coprire la differenza sarà acceso un mutuo (per poco più di 150mila euro).

La Giunta ha inoltre dato il via libera anche ai progetti di riqualificazione di via del Porcellana, via Fra’ Bartolommeo, via Frà Buonvicini, via Botticelli e via Giacomini, per un totale di circa 750mila euro. “Tratti di viabilità importanti – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – che saranno interessati anche da futuri flussi della mobilità in funzione dei cambiamenti con i cantieri della tramvia”.