Controradio News ore 7.25 del 24 novembre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati

Controradio news – Sì unanime del Consiglio regionale della Toscana a una mozione a sostegno della mobilitazione contro il ‘cibo sintetico’, promossa da Coldiretti insieme ad altre realtà. La mozione chiede alla Giunta regionale di attivarsi in Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale “al fine di difendere le filiere agro zootecniche regionali anche mediante iniziative legislative di limitazione della produzione e del consumo del cibo artificiale in Italia”.

Controradio news – Una donna di 91 anni è morta carbonizzata in serata nella sua abitazione di Navacchio, frazione del comune di Cascina, nel Pisano, dopo essere caduta nel camino acceso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri insieme al personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso da parte degli inquirenti.

Controradio news – Un cacciatore è stato ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia nel Senese. E’ accaduto ieri pomeriggio in località Coneo, nel comune di Colle Val d’Elsa (Siena), dove un 69enne è dovuto ricorrere all’intervento dei sanitari, allertati e giunti sul posto, e successivamente trasportato all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. L’uomo rimane ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Controradio news – La Iss Palumbo, azienda che all’interno della raffineria Eni di Livorno si occupa di stoccaggio logistica e movimentazione dei lubrificanti, ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per i suoi 30 dipendenti. Il licenziamento diventerà effettivo a partire dal 1 febbraio 2023. Lo riferisce la sigla Filcams-Cgil in una nota. “La decisione della Iss Palumbo è inaccettabile poichè si tratta di un vero e proprio licenziamento preventivo – afferma il sindacato – All’azienda chiediamo pertanto di fare marcia indietro e di ritirare subito la procedura di licenziamento, in attesa di arrivare al 31 gennaio per capire con certezza quale sarà il futuro dell’appalto. Ad Eni chiediamo invece di far chiarezza proprio sul futuro dell’appalto in questione”.

Controradio news – Dare ulteriore impulso alla promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. E’ quanto prevede la legge approvata in Consiglio regionale con 31 voti a favore e un astenuto. Il testo è la sintesi tra tre diverse proposte di legge, presentate da Vincenzo Ceccarelli (Pd), Elisa Tozzi (Gruppo misto) e da Irene Galletti (M5s). L’atto prevede specifiche misure di sostegno in favore delle comunità energetiche.

Controradio news – E’ morto Silvano Panichi, fondatore di Laboratorio Nove e tra i primi animatori e ispiratori dell’esperienza del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (Frenze). Nato ad Anghiari (Arezzo) nel 1949, nel 1983 ha fondato il Laboratorio Nove di Sesto Fiorentino di cui è stato insegnante, attore e direttore artistico. Ha diretto per 15 anni il Festival Intercity.

Controradio news – Firenze lancia la campagna ‘A Natale regala Firenze’ in modo da promuovere la card del Fiorentino che, al costo di 10 euro, consente per un anno ingressi illimitati e tre visite guidate a cura di Mus.e, svolte negli spazi museali del Comune di Firenze.