Natale: il centro commerciale naturale in Borgo La Croce e Via Pietrapiana in collaborazione con Conad accende le luminarie

Firenze, al via al Natale in Borgo La Croce e Via Pietrapiana in collaborazione con Conad: venerdì 25 novembre accensione delle luminarie a risparmio energetico.

In occasione del Black Friday, venerdì 25 novembre, il centro commerciale naturale Borgo La Croce e via Pietrapiana accende il Natale. La presidente del centro commerciale naturale Monica Coppoli e Gabriele Billi, uno dei soci Conad di Via Pietrapiana, accompagnati dal countdown scandito dai commercianti della strada, daranno il via alla magia delle festività natalizie con l’accensione delle luci in una delle aree più importanti dello shopping fiorentino che da piazza Beccaria arriva a piazza Salvemini.

Non solo illuminazioni. Infatti, oltre le luminarie con il loro tripudio di colori e calore che coloreranno il rione, in programma una serie di iniziative realizzate grazie al sostegno di Conad Via Pietrapiana e la partecipazione di Amplifon vVa Manzoni e Tni-Tutela Nazionale Imprese. Si comincia giovedì 8 dicembre, alle ore 17.00, con la parata bianca luminosa a cura di Lux Arcana. Si tratta di una performance itinerante con farfalle luminose led, costumi bianchi e strumenti di giocoleria. Uno spettacolo per grandi e piccini con tanto di trampolieri e giocolieri.

Domenica 11 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00, Babbo Natale e i suoi amici distribuiranno a clienti e passanti alcuni regali che Conad, il supermercato del quartiere, ha pensato. Babbo Natale sarà accompagnato dalla renna, dagli Elfi e dal Grinch, la creatura dalle sembianze vagamente umane, dalla pelle verde e dagli occhi gialli che è notoriamente nota per ‘odiare il Natale’. Ad accompagnare la distribuzione dei regali un concerto itinerante a cura della band Il Citofono. Questo evento verrà replicato domenica 18 dicembre.

“Anche quest’anno, nonostante il momento di difficoltà, abbiamo voluto dare un segnale di ottimismo e abbiamo deciso di accendere di luce e speranza il nostro quartiere” spiega Monica Coppoli, presidente del centro commerciale naturale Borgo La Croce – Via Pietrapiana che conta ben 80 esercizi commerciali. “Questo è stato reso possibile grazie al sostegno di tutti e 80 i nostri associati e di Conad Via Pietrapiana che è entrata nella nostra associazione e non ci ha fatto mancare il proprio sostegno. Quest’anno chiaramente siamo stati attenti ai temi della sostenibilità economica ed energetica del progetto e abbiamo deciso di ritoccare l’orario e posticipare l’accensione”. Proprio per via del caro energia, le luminarie saranno accese dalle 16.30 a mezzanotte anziché dalle 16.00 alle 2.00 come gli anni precedenti con un risparmio di 2 ore e mezzo quotidiane.