Controradio News ore 7.25 del 2 dicembre 2022

Controradio news – Dario Nardella coordinatore della mozione Bonaccini. È l’ipotesi a cui si sta lavorando in vista del congresso dem. Lo riferiscono alcune fonti del partito. Il sindaco di Firenze in quest’ottica non si candiderebbe a segretario ma sosterrebbe la corsa del governatore dell’Emilia Romagna. E si è svolto nella sede del Consiglio regionale della Toscana un incontro, durato circa quattro ore ieri sera, tra gli esponenti del Pd: hanno partecipato il presidente Giani, il capogruppo Ceccarelli, il presidente del Consiglio Mazzeo, la segretaria del Pd tBonafè e i consiglieri regionali dem. Al termine della riunione, secondo quanto si apprende, il gruppo ha dato mandato ai vertici regionali del partito di cercare un accordo con Italia Viva per il consolidamento della maggioranza di governo. Tre i principali temi su cui cercare l’accordo con gli alleati: il programma, le nomine, in primis quella del difensore civico, e le prossime amministrative. L’incontro tra Pd e Iv è in programma nel pomeriggio di oggi.

Controradio news – Plauso da commercianti e esponenti politici alle forze dell’ordine per i due arresti legati a un furto con modalità analoghe ai colpi delle scorse settimane a Firenze attribuiti alla cosiddetta ‘banda del tombino’. “Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’arresto e ringraziamo per la tempestività dell’intervento e l’importante lavoro investigativo svolto negli ultimi giorni”, commentano Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze ed Edoardo Boccherini, presidente Confesercenti Quartiere 4, che confermano comunque per oggi l’incontro all’Isolotto con i commercianti della zona, gli assessori alla sicurezza Urbana Benedetta Albanese e al commercio Giovanni Bettarini e il presidente del Quartiere 4 Mirco Dormentoni.

Controradio news – Non ce l’ha fatta la piccola Caterina, la bimba nata nel luglio 2020 dopo che la madre, all’ottavo mese di gravidanza, era stata colpita da un infarto, venendo poi sottopposta a un cesareo d’urgenza. La bambina, che aveva a sua volta riportato gravi lesioni, è morta all’ospedale Meyer di Firenze dove era ricoverata da una settimana a causa della nuova crisi che l’aveva colpita.

Controradio news – In occasione dello sciopero di 24 ore indetto per oggi a livello nazionale da Cobas lavoro privato e Usb lavoro privato “sono previste due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, differenti in ogni provincia della Toscana e sulla base di accordi sindacali presi con le precedenti aziende”. Lo rende noto Autolinee Toscane (At). Fuori da queste fasce di garanzia, spiega l’azienda in una nota, la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Il servizio sarà garantito a Firenze e Prato fino alle 9 e nella fascia 12-15.

Controradio news – Torna ‘in presenza’ il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio nella basilica di San Lorenzo e al Centro Spazio Reale di San Donnino. Chi vuole aiutare, può telefonare allo 055.2342712 o inviare una mail a santegidio_firenze@hotmail.com.