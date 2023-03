Controradio News ore 7.25 - 9 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – I genitori della scuola Vittorio Veneto di Firenze, scuola in cui martedì scorso si è verificato il crollo di un albero, lanciano un presidio davanti al Comune a Palazzo Vecchio il 10 marzo, dalle ore 16.30, per “richiedere sicurezza nelle scuole e nei giardini delle scuole di Firenze come immediata reazione al crollo di un albero nel giardino dell’istituto”. Nel contempo i genitori di alcune classi della Vittorio Veneto hanno reso noto di aver inviato, lo scorso 3 febbraio, una pec agli uffici comunali della scuola e dell’ambiente, agli assessori Sara Funaro (con delega all’educazione) e Andrea Giorgio (ambiente) e per conoscenza al sindaco e vicesindaco evidenziando “l’impossibilità ormai da diversi mesi di utilizzare il giardino della scuola a causa della caduta di rami da un albero del giardino”.

Controradio news – Incidente ieri sera in piazza della Stazione a Firenze dove un autobus della linea 14 di At ha investito una passante che, secondo prime ricostruzioni, sembra stesse attraversando la strada. La donna è stata portata dal 118 al pronto soccorso in codice di urgenza rosso. Ci sono stati altri due feriti, due passeggeri a bordo dello stesso mezzo che sarebbero caduti nella frenata improvvisa. I due sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale

Controradio news – Oggi, oltre a incontrare i sindacati e i membri del Consiglio di indirizzo della Fondazione del Maggio musicale fiorentino, “scriverò al ministro chiedendogli di intervenire immediatamente accogliendo formalmente il nome di Onofrio Cutaia, già indicato all’unanimità dal Cdi, e affidandogli i poteri commissariali adeguati alla gestione di questa situazione che non può essere sbloccata altrimenti”. Così in una nota il sindaco Dario Nardella dopo che la direzione generale spettacolo del Mic ha imposto di fatto lo stop all’uso della casa per l’ente lirico. “Il teatro deve poter andare avanti con la programmazione artistica già decisa, con la campagna di biglietti e abbonamenti già lanciata e con l’imminente apertura del Festival del Maggio Musicale Fiorentino, nonché con la necessità di pagare gli stipendi ai lavoratori senza alcuna esitazione”, afferma Nardella.

Controradio news – “Prendo atto della volontà, espressa dai vertici di Jsw, di procedere con gli investimenti. In una prospettiva di ripresa della produzione, la Regione non farà mancare il suo supporto”. Lo afferma il presidente della Toscana Eugenio Giani dopo un incontro a Firenze con una delegazione ai massimi livelli della multinazionale indiana. Obiettivo dell’incontro è stato “fare il punto sull’evolversi della situazione a seguito degli incontri che la delegazione indiana ha avuto nei giorni scorsi con ministero ambiente, ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità portuale e sindaco di Piombino”. E’ stato quindi ipotizzato un aggiornamento degli accordi di programma, possibilmente entro metà del 2023.

Controradio news – Ieri è scaduto il termine di pagamento degli stipendi di febbraio per i lavoratori di Qf Spa, la proprieta’ della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) ‘e siamo ormai a ben cinque mesi di assenza di retribuzioni, una situazione che ormai ha portato al limite le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie’. Lo evidenziano in una nota congiunta Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia), Silvia Spera, Area politiche industriali per la Cgil nazionale, ed

Elena Aiazzi (Cgil Firenze). “Chiediamo la convocazione urgente del tavolo, che sappia dare risposte concrete ai lavoratori che da ottobre non percepiscono nessuna retribuzione’. concludono in una nota.

Controradio news – Due sconosciuti hanno bloccato un ragazzino di 12 anni, gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca del giubbotto e sono scappati. E’ successo a Firenze. La famiglia ha denunciato la rapina ai carabinieri di Rovezzano. E’ accaduto ieri intorno alle 8 in via Monsignore Leto Casini, nella zona di Coverciano. Il dodicenne è rimasto illeso ma è sotto choc.