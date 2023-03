Ministero della Cultura, di fatto blocca il pagamento degli stipendi del Maggio. L’appello di una lavoratrice

Firenze, nessuna autorizzazione a usare il fondo da 35 milioni vincolato ai debiti consolidati e anche l’invito a non effettuare operazioni di cassa di alcun tipo. È questo il contenuto delle “note pervenute dal Ministero della Cultura ” in base alle quali il sovrintendente dimissionario del Maggio musicale fiorentino Alexander Pereira ha annunciato ai lavoratori della Fondazione lirica, oltre 300, lo slittamento del pagamento degli stipendi atteso per il 10 marzo.

In particolare, la direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura, rispondendo a una richiesta del sovrintendente per l’autorizzazione alla liquidazione degli stipendi, ha ribadito il no all’uso, per la spesa corrente, del fondo cosiddetto ‘salva-debiti’, previsto dalla legge di bilancio 2022. Inoltre, considerate le criticità dell’attuale gestione della Fondazione lirica, ha invitato a non effettuare alcun tipo di operazione sul conto di cassa, chiedendo al collegio dei revisori di monitorare la situazione contabile.

“Ciao! Sono una dipendente del Maggio – So che in questi giorni vi siete interessati alle nostre vicende; sono grata per questo. Ieri ho sentito alla radio l’intervista al sindaco Nardella il quale ha dichiarato che i nostri stipendi sarebbero stati sicuramente corrisposti e invece oggi ci è arrivata una bella circolare da parte dell’attuale sovrintendente Pereira ‘ a seguito delle note pervenute dal Ministero, pur essendovi le disponibilità sul conto della Fondazione, non è al momento possibile procedere al pagamento degli stipendi… Potreste gentilmente aiutarci?”