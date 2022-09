Controradio News ore 7.25 – 6 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

🎧 Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – “Occorre un maggiore sforzo di chiarezza da parte della proprietà per il rilancio dell’ ex Gkn di Campi Bisenzio , in particolare sul ruolo delle aziende che al momento partecipano solo al consorzio e in via generale sul piano industriale”. Lo afferma in una nota la Regione Toscana al termine del tavolo del Mise che si è tenuto ieri. Nelle prossime ore, si legge, la Regione affiancherà Mise e Invitalia nelle verifiche necessarie per consentire l’avanzamento dell’iter dell’accordo e del conseguente contratto di sviluppo.

Controradio news – Polemiche, sui social e nel mondo della politica, per due video postati da esponenti del centrodestra in Toscana. A scatenare una vera e propria levata di scudi un video selfie che prende di mira la comunità rom girato e postato dal consigliere di quartiere della Lega Alessio Di Giulio nel centro di Firenze nel quale inquadra alle sue spalle una donna rom: “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più”.

Controradio news – Al centro delle polemiche anche il video elettorale del senatore toscano uscente di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni Massimo Mallegni, pubblicato, e poi anch’esso rimosso, sui social dove è stato giudicato “sessista”. Nello spot, nel quale si annuncia un provvedimento per dare “un reddito e una pensione” alle casalinghe, si vede il parlamentare azzurro insieme a una donna intenta a pulire casa con l’aspirapolvere e un’altra alle prese con un ferro da stiro. Tante le prese di posizione contro i due video, dal leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, passando per Laura Boldrini, Andrea Marcucci, Sandro Zampa, Più Europa, e anche il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Controradio news – Volontario 18enne aggredito e ferito durante un servizio di soccorso a Firenze. E’ successo domenica notte nella zona di via del Ponte alle Mosse, come spiega una nota di Anpas, riferendo che il giovane, che presta servizio alla Pubblica assistenza Humanitas Firenze Nord, ha riportato una prognosi di 25 giorni per la frattura del bacino e la milza ingrossata per il colpo ricevuto mentre cercava di separare, all’interno dell’ambulanza, il paziente da una donna che lo aveva aggredito. Il giovane era stato chiamato con la sua squadra a prestare soccorso a un uomo, vittima di percosse da parte della convivente.

Controradio news – Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti alle ore 22:30 presso il fiume Farma nella zona di Sclavia nel comune di Monticiano, per la ricerca e soccorso di un uomo di 73 disperso in zona impervia. I Vigili del fuoco hanno geolocalizzato l’uomo e raggiunto, trovato in buone condizioni di salute ma provato. L’uomo è stato recuperato e trasportato in zona sicura alle ore 1:30.