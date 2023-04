Controradio News ore 7.25 - 6 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:12 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Due bambini di 6 anni sono riusciti a scappare dalla scuola elementare Marconi di Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze. Da lì sono arrivati, con un autobus, a Firenze, percorrendo quasi nove chilometri senza attirare l’attenzione. Sono state le assessore di Palazzo Vecchio Sara Funaro e Benedetta Albanese ad accorgersi dei bambini, che erano arrivati nei dintorni di piazza della Signoria.

Controradio News – Il dimezzamento dei biglietti di ingresso, in particolare della fascia più alta e di quella bassa, è la prima mossa, importante, con sui si è presentato alla città di Firenze, il nuovo commissario straordinario del Maggio Musicale Fiorentino, Onofrio Cutaia , che ha annunciato un abbassamento da circa 190 a a circa 110 euro per i posti “più cari” e da 50 a 35 per i posti “più economici. Il direttore principale del Maggio fiorentino Daniele Gatti e il maestro Zubin Mehta “rinunceranno al 50% del loro cachet. È un segnale enorme”. Lo rivela sempre Cutaia che a 15 giorni dal suo insediamento presentando 85 edizione del festival.

Controradio News – “In Italia accade questo: un sindaco e un’amministrazione trovano risorse per realizzare un’opera pubblica salvaguardando un monumento nel rispetto delle

norme e affrontando tanti vincoli e procedimenti burocratici imposti, fanno un concorso internazionale con 31 progetti concorrenti, ottengono 40 pareri favorevoli senza scorciatoie, e oggi vengono insultati e minacciati. Siamo di fronte a una totale assurdità”. È quanto ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della ristrutturazione dello stadio

‘Artemio Franchi’.

Controradio News – Arrestata ai domiciliari la presidente dell’associazione di volontariato che gestisce il canile municipale di Prato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Prato. Le ipotesi di reato che sarebbero state contestate a lei, e anche ad altri collaboratori della struttura, sono, a vario titolo, di peculato e concussione. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nas di Firenze, sono nate da una denuncia.

Controradio News – Un nuovo crollo ha interessato le antiche mura urbane di Pistoia. Questa volta si è trattato di una piccola porzione tra via Pacinotti e via Zamenhof, senza conseguenze per le persone: i detriti sono finiti sul tetto di un fabbricato sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del Comune di Pistoia per transennare l’area interessata e svolgere tutti i rilievi del caso. E’ il terzo episodio in poco più di due anni.

Controradio News – Aperto il primo Punto Alia a Firenze, in via Nigetti 18. Lo sportello al pubblico è attivo dal lunedì al venerdì per pratiche Tari, ritiro materiali come le chiavette A-Pass, gestione segnalazioni e richiesta informazioni. Visto l’approssimarsi delle scadenze per i versamenti del primo acconto Tari 2023, gli sportelli al pubblico già attivi a Firenze dal lunedì al venerdì in via Bibbiena rimarranno comunque aperti fino a venerdì 12 maggio, mantenendo gli orari abituali (8.30-14; 14.30-17.30)