🎧 Controradio News ore 7.25 – 31 ottobre 2022

Controradio news – Una donna di 38 anni, di origine slovacca, è stata accoltellata in una casa di San Giusto di Scandicci (Firenze) sabato sera ed i carabinieri hanno arrestato il suocero, un uomo di 83 anni per tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dove era stata segnalata una persona ferita con un coltello. La vittima è stata trasferita all’ospedale Careggi in prognosi riservata, per sottoporsi a intervento chirurgico. L’anziano adesso è piantonato all’ospedale San Giovanni di Dio in stato di arresto.

Controradio news – E’ un giovane di 20 anni, Jacopo Leoni, di Capannori (Lucca), la vittima dell’ incidente stradale avvenuto sabato notte a Borgo a Mozzano (Lucca), mentre viaggiava su un’auto, con altri tre amici che è andata fuori controllo e ha impattato contro il muro della Sr 445 della Garfagnana. Secondo ricostruzioni non guidava lui l’auto ed è morto subito venendo sbalzato fuori dal veicolo. Feriti in modo grave gli altri tre amici. In corso gli accertamenti dei carabinieri.

Controradio news – Soccorso in codice rosso un biker di 53 anni sulle Alpi Apuane, volato per circa 20 metri a valle durante l’escursione in bici da montagna sui sentieri in quota. L’incidente è avvenuto nel comprensorio del monte Lieto, nel comune di Stazzema (Lucca) La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha raggiunto l’infortunato e ha agevolato l’intervento dell’elicottero che ha portato d’urgenza il 53enne all’ospedale di Pisa. Il ciclista è originario di Pistoia ma da tempo abita a Massa

Controradio news – Due furti nel fine settimana al canile comunale Il Rifugio, a Prato. I ladri hanno rubato cialde per il caffè, scatolette di cibo per cani, sacchi di crocchette e integratori. E’ stato svuotato anche il frigorifero dove i dipendenti lasciano qualcosa per le loro esigenze e sono spariti anche pettorine e qualche guinzaglio. L’assessora comunale Cristina Sanzò si è recata alla struttura del Calice per fare un primo sopralluogo. I gestori, l’associazione Qua La Zampa, hanno presentato denuncia. (