Lucca Comics, domenica 28000 arrivi alla stazione

Domenica 30, per Lucca Comics, le Ferrovie dello Stato hanno registrato alla stazione della città toscana, alle ore 15:30, oltre 28mila arrivi, di cui circa il 38% da Firenze, il 42% da Pisa, il 16% da Viareggio il 4% da Aulla mentre nella mattinata l’attenzione degli agenti della polizia municipale è stata concentrata per garantire l’afflusso ordinato dei pullman.

I numeri degli arrivi di domenica sono stati divulgati dal Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca, alla presenza di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica, delle forze dell’ordine, fra cui il questore Dario Sallustio, e delle altre istituzioni coinvolte per il controllo del traffico e della sicurezza in occasione di Lucca Comics & Games.

Intorno alle ore 16, per prevenire un’eccessiva concentrazione di folla nella zona di piazza Napoleone e piazza San Michele in Foro e fluidificare il traffico dei visitatori è entrato in funzione il dispositivo ‘a geometria variabile’ con l’istituzione di interruzioni momentanee degli accessi in 10 punti intorno all’area e con sensi unici pedonali in alcune vie.

Il deflusso dei visitatori, riferisce ancora il Comune, è stato molto intenso a partire dalle ore 18 soprattutto alla stazione ferroviaria, con lunghe code. il personale della Protezione Civile è stato presente per gestire la criticità.

Le partenze con i treni speciali sono proseguite fino alle 22. Nello stesso orario traffico automobilistico molto rallentato in uscita verso l’autostrada, soprattutto nella zona di San Concordio.

La polizia municipale ha sanzionato 91 veicoli per sosta vietata su aree verdi, 42 per sosta su marciapiede, sette per sosta su passo carrabile con rimozione di un veicolo. Sono avvenuti due incidenti stradali di cui uno con un ferito.