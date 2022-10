Auto fuori controllo, vicino al ‘Ponte del Diavolo’, muore un ragazzo e tre sono rimasti feriti

Borgo a Mozzano, un giovane di 20 anni, Jacopo Leoni, di Capannori (Lucca), è rimasto vittima di un incidente d’auto avvenuto alle 4:40, in piena notte, in provincia di Lucca.

Jacopo viaggiava su un’auto, una Opel Agila, con altri tre amici che è finita fuori controllo andando a sbattere violentemente contro un muro della Sr 445 della Garfagnana.

La carreggiata in quel punto si divide e prosegue per due tratti distinti, entrambi in senso unico, lungo la ferrovia. Secondo ricostruzioni Jacopo non guidava l’auto ed è morto sul colpo essendo stato sbalzato fuori dal veicolo.

Feriti in modo grave gli altri tre amici. I ragazzi stavano rientrando a casa da un locale del posto. Per quanto riguarda le condizioni dei feriti, un ragazzo di 22 anni è ricoverato in terapia intensiva per trauma cranico, altri due, poco più che ventenni, sono in osservazione per i traumi subiti, uno dei due ha subito un trauma facciale.

L’allarme ai soccorritori è stato dato da un altro gruppo di amici sopraggiunti poco dopo sul luogo dell’incidente, che è avvenuto davanti a un monumento famoso, il Ponte della Maddalena, detto anche Ponte del Diavolo per antiche leggende tramandate.

Sul posto i I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sede centrale, e sono in pieno corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana per stabilire cause e dinamiche dell’incidente. Il veicolo è sotto sequestro.