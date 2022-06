Controradio News ore 7.25 - 27 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:53 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Al culmine di una lite con la compagna lei lo ha ferito con un coltello. E’ successo a Viareggio (Lucca), nel quartiere Migliarina. L’uomo, 51 anni, ha riportato una ferita superficiale ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Controradio news – Evacuato a scopo precauzionale un edificio a Livorno, in via del Solferino, per il crollo e il conseguente danneggiamento di una rampa di scale in un

condominio. Non risultano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Livorno.

Controradio news – Un sub di 67 anni è morto dopo aver accusato un malore durante un’immersione nel mare tra l’Isola del Giglio e Giannutri. L’allarme è partito intorno alle 13,30 dalla Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano. Un 81enne viareggino, ex medico, è morto invece nel pomeriggio di ieri mentre stava nuotando in mare a Viareggio (Lucca). L’uomo si è sentito male in acqua ed è stato soccorso dai bagnini, poi è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Versilia in arresto cardiaco, dal quale non si è mai ripreso

Controradio news – Avrebbe aggredito in strada a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella lato via Valfonda, una 33enne che era a piedi in compagnia di un conoscente, scaraventandola in terra e tentandole violenza. Per questo un 38enne è stato arrestato dai carabinieri per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. La vittima è stata visitata presso l’ospedale Careggi. Il 38enne è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Controradio news – Intervento dei vigili del fuoco sulla Fi-Pi-Li, presso un distributore di carburanti che si trova nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, per l’incendio di un’autovettura situata nelle immediate vicinanze dell’impianto. Un incendio è scoppiato nei boschi di Bivignano, nel comune di Arezzo. Le fiamme interessano una zona impervia con limitate vie di accesso. A terra otto squadre di volontariato antincendio che si sono concentrate lungo una strada di crinale. In azione anche due elicotteri. Le operazioni di bonifica sono andate avanti tutta la notte.