Controradio News ore 7.25 – 27 aprile 2022

Controradio news – Minacciandolo con un coltello ha sottratto una bicicletta elettrica a un 13enne a Livorno, nella zona di piazza Grande. Per questo un 17enne è stato denunciato dalla polizia municipale di Livorno. Sono stati i genitori del tredicenne a sporgere denuncia che hanno individuato e indentificato il 17enne autore della rapina. Denunciato a piede libero per tentato furto.

Controradio news -Una donna di 88 anni è morta a Livorno dopo essere stata investita da un camion all’altezza di un incrocio. Immediato l’intervento del personale del 118 ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto all’alcoltest e all’esame per l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti ed è stato indagato per omicidio stradale.

Controradio news -Al Pronto moda di via Cercerina a Campi Bisenzio (Firenze) sono arrivati i controlli dell’Ispettorato nazionale del lavoro ma non è risolta la vertenza che riguarda i cinque operai licenziati la scorsa settimana via WhatsApp per aver “osato chiedere di lavorare otto ore (e non più dodici) e un giorno di riposo per la Pasquetta”. Lo sottolinea in una nota il Si Cobas che chiede un tavolo istituzionale e spiega: “Siamo pronti a tornare ai cancelli della fabbrica. Il Primo maggio, invece, manifesteremo a Prato, con un corteo che partirà dai giardini Carlo Marx. Per dire basta allo sfruttamento nel distretto tessile ed abbigliamento che si estende sulla Piana”.