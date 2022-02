Controradio News ore 7.25 - 23 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:40 Share Share Link Embed

Controradio News – Si chiamava Marco Cecchi, aveva 55 anni ed era residente a Livorno, l’operaio morto in un incidente sul lavoro ieri a Vada mentre stava realizzando con un collega una nuova rotatoria stradale, tra Torre e via Belvedere. Al pronto soccorso di Cecina, con accesso in codice verde, è stato accompagnato il collega trentenne della vittima insieme a una donna di 75 anni che si trovava alla guida di uno dei mezzi coinvolti che è stata accompagnata nello stesso ospedale in codice giallo. “E’ drammatico, è impossibile concepire che l’andamento del lavoro in Italia sia questo: ogni giorno un incidente sul lavoro”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. La presidente della Provincia di Livorno, Marida Bessi, esprime in una nota profondo cordoglio per l’operaio deceduto questa mattina nell’incidente a Vada. Minuto di silenzio nella seduta del Consiglio regionale.

Controradio News – Incendiato ieri sera il giaciglio di un senzatetto sull’esterno di Palazzo Pitti a Firenze, sul Rondò di Porta Romana detto anche delle Carrozze. Non ci sono feriti e i danni materiali al momento risultano minimi e sono stati limitati dall’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili di quello che ad ora emerge come atto vandalico.

Controradio News – I familiari di David Solazzo, il cooperante fiorentino trovato morto l’1 maggio 2019 nella casa dove soggiornava sull’isola di Fogo, a Capo Verde, hanno presentato istanza di opposizione all’archiviazione dell’inchiesta sul suo decesso aperta presso la procura di Roma. L’udienza in cui si discuterà l’opposizione all’archiviazione è fissata per il 10 marzo davanti al gip. Sulla vicenda è stata recentemente chiusa l’inchiesta condotta dalle autorità di Capo Verde, che hanno archiviato il caso come incidente domestico, ma la famiglia non ha mai creduto a questa versione.

Controradio News – Le addette alle pulizie dell’ ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) hanno sottoscritto al Mise un accordo per 12 mesi di cassa integrazione. “Un’operazione importante a tutela delle lavoratrici e in vista dell’applicazione dell’accordo del 19 gennaio – commenta Filcams Cgil”. “La cassa mette in sicurezza tutti i 20 lavoratori multiservizi della Easy Group in fallimento, tra i quali anche i sei rimanenti dell’appalto dell’ex Gkn di Campi Bisenzio”.

Controradio News – Trattori, camion e auto, una lunga fila “rumorosa” ha raggiunto Grosseto con a bordo agricoltori, allevatori e pastori della Toscana e della Sardegna che, senza alcuna bandiera di associazioni della categoria, hanno sfilato in corteo per protestare contro rincari ormai non più sopportabili, dai mangimi, all’elettricità, al gasolio per illuminare le stalle. Tra i prodotti colpiti nel prezzo il latte. “Se entro 15 giorni non avremo risposta al nostro documento inviato al ministero effettueremo un’altra manifestazione, dove bruceremo le tessere elettorali”.

Controradio News – Avrebbe recuperato un telefono cellulare trovato in strada con l’intenzione di restituirlo al proprietario, ma si sarebbe ritrovato con una denuncia a suo carico. E’ la storia resa nota da un 41enne che lavora a Firenze come muratore. Secondo quanto precisato dalla questura, la denuncia per ricettazione a carico dell”uomo sarebbe stata un atto dovuto, ma al momento tuttavia non sarebbero emersi elementi di responsabilità a suo carico.