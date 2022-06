Controradio News ore 7.25 – 22 giugno 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un vasto incendio nel pomeriggio di ieri ha distrutto un campo di grano alla periferia nord di Pisa mandando in fumo otto ettari di superficie coltivata. Sono in corso indagini da parte dei vigili del fuoco per accertare le cause che hanno determinato il rogo. Fiamme e fumo sono stati notati anche a chilometri di distanza.

Controradio news – Allerta caldo a Firenze. Per oggi prosegue il codice arancione per le ondate di calore. Lo rende noto la Sala operativa comunale della Protezione civile.

Da oggi fino al 30 settembre a Livorno sarà vietato usare l’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Luca Salvetti tesa alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile sul territorio comunale. Anche il sindaco di Borgo a Mozzano (Lucca), Patrizio Andreuccetti, ha firmato l’ordinanza per ridurre al massimo l’utilizzo di acqua potabile.