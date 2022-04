Controradio News ore 7.25 - 21 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:20 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Riunita a Firenze l’Unità di crisi regionale per l’emergenza ucraina alla presenza di Titti Postiglione, vicecapo del dipartimento della Protezione civile. In Toscana il sistema commissariale ha in attività circa 30 strutture alberghiere, che hanno permesso di dare un prima accoglienza a circa 784 profughi ucraini, mentre le prefetture hanno aperto strutture Cas per altri 972, per un totale di 1.756 persone accolte, che rappresentano circa il 20% della popolazione ucraina arrivata nel territorio toscano.

Controradio news -Dopo un lungo dibattito in aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge che modifica l’iter burocratico per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per i progetti legati al Pnrr e al Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari). Il testo, proposto dal gruppo Pd, va a modificare la legge regionale 65 del 2014 nota come ‘legge Marson’ sull’urbanistica, scatenando forti polemiche dentro e fuori il Consiglio regionale. La legge è stata approvata a maggioranza con voto contrario del M5s e astensione di Fdi e Lega.

Controradio news -“Basta show mediatici, ora un piano serio di reindustrializzazione”. Questa la posizione della Rsu della ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), ora Qf Spa, dopo il tavolo del Mise in cui la nuova proprietà della fabbrica non ha ancora reso noto il nome del partner industriale con cui implementare il progetto di reindustrializzazione. “Dal 24 di marzo ad oggi – sottolinea Dario Salvetti, delegato Rsu ex-Gkn – l’azienda non ha presentato un piano industriale, che ne dica, ma solo una bozza di progetto industriale e di prodotto”.

Controradio news – Il tribunale di Firenze ha dichiarato illegittimo e ritorsivo il licenziamento da parte della Cso di Scandicci (Firenze), di due delegati sindacali Usb, stabilendone il reintegro. Ne dà notizia lo stesso sindacato di base. Il giudice, spiega una nota della Confederazione Usb di Firenze, ha ritenuto il licenziamento nullo per ritorsione o per rappresaglia, a fronte del legittimo esercizio di attività sindacale.

Controradio news – Apre alle vendite oggi il nuovo punto vendita Coop.Fi di via Caracciolo a Firenze, accogliente anche per chi ha un disturbo dello spettro autistico . In collaborazione con Autismo Firenze è stato predisposto un kit che verrà consegnato ai ragazzi dell’associazione e potrà essere richiesto.