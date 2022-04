Anniversario della Liberazione alla Compagnia

In occasione dell’Anniversario della liberazione d’Italia (25 aprile) a La Compagnia un pomeriggio all’insegna di due classici intramontabili e una serata per scoprire da vicino la storia affascinante di ‘Bella Ciao’, il celebre canto popolare diventato inno della Resistenza.

ORE 16.00

Paisà di Roberto Rossellini (Italia, 1946, 124 minuti)

Sei episodi che raccontano l’avanzata degli Alleati in Italia: “Due mondi entravano in contatto, ognuno con la sua psicologia e la sua struttura mentale: i vincitori e i vinti. Da quel contatto nasceva una grande confusione, tanto che alla fine non c’era no più né vincitori né vinti; restava soltanto l’eroismo quotidiano dell’uomo che si aggrappa alla vita” (Roberto Rossellini). Ingresso: unico 3€

Restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossellini, iniziativa promossa da Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di Bologna, CSC – Cineteca Nazionale e Coproduction Office.

ORE 19.00

Roma città aperta di Roberto Rossellini (Italia, 1945, 105 minuti)

Il film simbolo di una nazione, del suo popolo, dei suoi valori, simbolo della Resistenza e di una nuova Italia che nasceva dal dolore della guerra. A distanza di quasi settant’anni, il capolavoro neorealista di Rossellini rimane un riferimento imprescindibile della cultura italiana: il film che ha rivelato al mondo il nostro cinema e la figura di Anna Magnani. Ingresso: unico 3€

Restauro realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna a partire dal negativo originale ritrovato nel 2004 e conservato presso la Cineteca Nazionale.

ORE 21.00

Bella Ciao, Song of Rebellion di Andrea Vogt (Italia, 2021, 90 minuti)

La serata è organizzata da Associazione Anémic, con il patrocinio di ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Il film sarà introdotto dal prof. Enrico Acciai dell’Università Roma Tor Vergata, a nome dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, dalla regista Andrea Vogt e dal produttore Paul Russel.

In pochi conoscono la vera e affascinante storia di ‘Bella Ciao’.

Il Documentario Bella Ciao, Song of Rebellion è la storia completa di questa canzone iconica, raccontata attraverso piu’ di 20 testimonianze uniche dei giganti della musica che hanno creato e conservato per la posterità questo canto trasformandolo in inno di libertà e protesta nelle piazze del mondo.

Ingresso gratuito con invito da ritirare al momento dell’Ingresso al Cinema