Controradio News ore 7.25 – 20 luglio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Aggiornamenti sul r ogo boschivo scoppiato sulle colline di Massarosa (Lucca). Nella notte a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutando direzione, sono arrivati sino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici , Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle. Sono stati fatti evacuare i nuclei abitati direttamente minacciati dalle fiamme, una parte circa 80 alloggiati presso la scuola a Massarosa, molte altre in altre strutture e/o accolte presso parenti ed amici.

Ancora attivo il fronte di Fibbialla. Le operazioni continuano non senza difficoltà per le variazione di vento, la scarsa visibilità e le zone impervie.

Controradio news – Durante la notte sono avvenute diverse esplosioni di serbatoi di GPL. Sono a lavoro ancora le squadre di terra di vigili del fuoco e del personale AIB della Regione Toscana, in attesa dei canadair e degli elicotteri AIB previsti nei prossimi minuti. Il nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco, attraverso il sorvolo di un drone con termocamera, ha monitorato l’andamento dei fronti di fuoco per capire l’evoluzione e l’avanzamento dell’incendio, che ha aiutato la gestione delle dello scenario del personale TAS (Topografia Applicata Soccorso) e al Direttore delle Operazioni.

Controradio news – Un elettricista di 49 anni, Gianni Gesualdi, è morto ieri mentre stava effettuando un intervento all’interno di un ristorante in via Tinaia, nel centro storico di Prato. L’uomo, residente a Montemurlo, stava lavorando all’impianto elettrico del ristorante quando sarebbe stato folgorato da una scarica elettrica. Dopo l’allarme immediato di chi si trovava nel locale, i soccorsi sono purtroppo risultati vani. Sul posto, assieme al magistrato di turno, sono intervenuti i tecnici del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana centro: il quadro elettrico al quale stava lavorando l’elettricista è stato posto sotto sequestro.

Controradio news – Non è stato vittima di un’aggressione l’ex giocatore inglese di rugby , 40 anni, trovato privo di vita in una camera dell’Hotel Continentale a Firenze, dove è stata anche soccorsa la compagna gravemente ferita, la mattina dello scorso 16 luglio. E’ quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia, eseguita fino a tarda sera, all’istituto di medicina legale di Firenze. Per confermare l’ipotesi del malore che potrebbe essere stato provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, come emerso dalle indagini della squadra mobile fiorentina, si dovranno attendere l’esito degli esami tossicologici. La donna è ancora ricoverata all’ospedale di Careggi. Sarà ascoltata nei prossimi giorni dalla pm Ester Nocera, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati.

Controradio news – In un momento di rabbia, avrebbe divelto un palo della segnaletica stradale brandendolo per strada, in via Palazzuolo a Firenze. Protagonista un 22enne che è stato bloccato dalla polizia e denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli agenti sono intervenuti dopo l’allarme dato da alcuni residenti

Controradio news – Codice rosso per temperature elevate a Firenze anche per oggi: la temperatura massima percepita si stima salga fino a 40 gradi.