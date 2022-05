Controradio News ore 7.25 - 2 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:17 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Multe per complessivi 31mila euro e otto persone denunciate a vario titolo per irregolarità in materia di sicurezza del lavoro in un cantiere aperto per la ristrutturazione di un esercizio commerciale a Cavriglia (Arezzo). E’ il bilancio di un controllo eseguito dai carabinieri, insieme ai colleghi dell’ispettorato del lavoro. Al termine dell’esame otto persone, responsabili del cantiere, sono state denunciate.

Controradio news – Saranno assunti da un imprenditore di Sansepolcro (Arezzo) i cinque operai di origine pakistana licenziati via WhatsApp dalla ditta di Campi Bisenzio (Firenze) dopo essersi rifiutati di svolgere turni da 12 ore e lavorare a Pasquetta. L’imprenditore Mauro Marini ha scritto una lettera al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi esplicitando la volontà di assumere i cinque operai nella propria azienda, che produce borse e zaini per le forze armate.

Controradio news -Biciclettata con i rider ieri pomeriggio pomeriggio per le vie del centro di Firenze per un Primo Maggio dedicato al lavoro atipico e precario. L’iniziativa, promossa dal Nidil Cgil, è partita da piazza Santa Croce per raggiungere il Giardino di Carraia. I ciclofattorini, con i loro cassoni, hanno sfilato in bicicletta con dei cartelli per sottolineare il diritto a non lavorare il Primo Maggio e contro il lavoro a cottimo.

Controradio news – Si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa di Sant’Ilario a Colombaia a Firenze, i funerali di Michele Manzotti, 61 anni, giornalista de La Nazione e direttore responsabile de Il Popolo del Blues , scomparso a seguito di un malore nei giorni scorsi. La salma di Manzotti, che era anche consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti e consigliere nazionale di Casagit salute, sarà esposta oggi nella stessa chiesa dalle 10 fino all’inizio della cerimonia.

Controradio news -Due giovani turiste inglesi nel pomeriggio di ieri hanno eluso i controlli di sicurezza ai varchi dell’aeroporto di Pisa per accedere al loro volo, scatenando una situazione di massimo allarme nello scalo. Immediatamente rintracciate e fermate dalla polizia aeroportuale e dal personale di vigilanza le due rischiano ora una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Per consentire le operazioni di bonifica l’intero terminal è stato evacuato e il traffico aereo bloccato per oltre un’ora.

Controradio news -E’ di oltre 55mila presenze il bilancio dell’86ma Mostra internazionale dell’artigianato (Mida), che si è conclusa ieri sera alla Fortezza da Basso di Firenze. “Ringrazio tutti coloro che sono stati al nostro fianco per Mida: le istituzioni, Cna e Confartigianato, i componenti del comitato scientifico e i nostri espositori che ci hanno creduto fino in fondo – sottolinea in una nota Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.