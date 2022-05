Controradio News ore 7.25 - 19 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:50 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Incidente sul lavoro in un’azienda agricola nel territorio di Campagnatico (Grosseto), in Maremma, dove un 60enne, dipendente della fattoria, è stato travolto da un trattore. L’uomo stava sganciando un rimorchio quando il trattore si è mosso e lo ha investito. Il 60enne è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena. Non sarebbe in pericolo di vita.

Controradio news – Altri due incidenti sul lavoro in Toscana in un giorno. Le vittime sono ora ricoverate in gravi condizioni in ospedale. Un operaio di 43 anni è stato colpito da un palo della linea telefonica mentre lavorava in un bosco a Coreglia Antelminelli (Lucca), in Garfagnana. E’ in gravi condizioni dopo un volo di oltre tre metri anche un operaio di 46 anni in provincia di Arezzo. E’ accaduto in un cantiere edile a ‘Il Poggiò nel Comune di Poppi.

Controradio news – Ingenti danni, a causa di un incendio , divampato martedì sera a Lastra a Signa (Firenze), in un capannone di circa 5.000 metri quadri in uso ad un’azienda specializzata nella produzione di adesivi ed altri componenti di natura chimica. Le fiamme hanno interessato il deposito dell’opificio e sono durate tutta la notte fino allo spegnimento ieri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso le operazioni per la bonifica e la messa in sicurezza della struttura. Il sindaco di Signa ha invitato i suoi concittadini a non stare all’aperto, esponendosi ai fumi derivanti dalla combustione delle sostanze presenti nel magazzino.

Controradio news – Incidente in un centro sportivo vicino a Arezzo dove una 15enne è caduta da cavallo e poi è stata trasportata dal 118 al policlinico Le Scotte di Siena. E’ accaduto dopo le 16 di ieri mentre la ragazza si stava allenando con il cavallo quando è caduta riportando vari traumi e un’amnesia. Sul posto sono intervenute subito le ambulanze del 118 e l’elisoccorso Pegaso 1 che ha provveduto a trasportare la 15enne al pronto soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena dove è arrivata in codice giallo. Verifiche in corso per ricostruire la dinamica.

Controradio news – Dal 23 maggio torna nel centro storico di Firenze la linea C2. Autolinee Toscane in accordo con il Comune riattiva 200 corse giornaliere che collegheranno la zona di Porta al Prato con piazza Beccaria passando nei pressi della stazione di Santa Maria Novella e piazza Signoria. Dopo due anni di stop viene quindi ripristinato integralmente il servizio e le corse dei bussini in centro, rimasti per molti mesi fermi per le regole sulla capienza dei mezzi dettate dall’emergenza pandemica.