Firenze: sparatoria alle Cascine. Nessun ferito

Firenze – La sparatoria sarebbe esplosa nei pressi della fermata della tramvia ‘Carlo Monni’ del Parco delle Cascine. Indagano i carabinieri.

Una lite, intorno alle 10 del mattino è culminata con una sparatoria, non è il Far West, ma siamo nel Parco delle Cascine di Firenze.

I due protagonisti sono un immigrato del Gambia e un uomo descritto come di carnagione chiara, proprio quest’ultimo avrebbe esploso due colpi di pistola in aria dileguandosi successivamente a bordo di uno scooter. A darne la notizia sono stati i carabinieri, che indagano sulla vicenda, spiegando che per fortuna non risultano persone ferite. La lite sarebbe avvenuta nei pressi della fermata della tramvia Carlo Monni.

Il Parco delle Cascine, luogo dove si può camminare e respirare il verde è spesso vittima di atti vandalici o furti che preoccupano la cittadinanza. Proprio qualche giorno fa, un cittadino di origine albanese di 21 anni è stato arrestato al parco delle Cascine dalla Polizia di Stato, l’uomo è indagato per furto aggravato continuato su alcune auto parcheggiate nel piazzale Vittorio Veneto.