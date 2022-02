Controradio News ore 7.25 - 15 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Controradio News – C’è un fermo di polizia nell’ambito delle indagini su due rapine violente a donne fra quelle avvenute negli ultimi giorni a Firenze, nelle vie del centro. E’ un 26enne, fermato con l’accusa di essere l’aggressore della studentessa spagnola di 22 anni che nella notte tra l’11 e il 12 febbraio è stata assalita in via Gino Capponi, zona Santissima Annunziata, afferrata per i capelli e poi derubata della borsa. Lo stesso uomo sarebbe indagato anche per un’altra rapina avvenuta la notte precedente, quando una donna di 47 anni che stava rientrando a casa è stata presa a pugni al volto e poi rapinata del cellulare. Alle 6.30 del 6 febbraio era avvenuto un altro fatto analogo: a farne le spese una 65enne, ma in questo caso fu trovato e denunciato un 30enne.

Episodi di estrema violenza, a fronte dei quali il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato l’intenzione di varare un piano per la sicurezza, con l’installazione di 60 nuove telecamere e più agenti in strada.

Controradio News – Aggredito con un pugno in faccia dal padre di un giocatore avversario al termine della partita di calcio Siena-Grosseto allievi, vinta dal Grosseto. Ad essere aggredito, a Siena mentre stava festeggiando la vittoria insieme ad alcuni compagni, un 17enne, calciatore grossetano, che non aveva però giocato la partita perché infortunato, che è dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale riportando, a detta del padre, che è il presidente del consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti, “lesioni alla retina” di un’occhio. Da appurare le motivazioni all’origine dell’aggressione.

Per l’Ortofrutticola del Mugello di Marradi (Firenze) “Il piano industriale presentato è rimasto invariato, permangono tutte le gravi criticità”. Così Flai Cgil Firenze e Fai Cisl Firenze-Prato dopo che si è svolto un tavolo tra Italcanditi e sindacati sul piano industriale per il sito. L’assemblea delle lavoratrici, spiegano i sindacati in una nota, ha deciso la permanenza dello sciopero ad oltranza e del relativo presidio davanti ai cancelli della fabbrica