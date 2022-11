🎧 Controradio News ore 7.25 - 10 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:17 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Nuova doccia fredda nella vertenza ex Gkn . “Qf non è più in condizione di anticipare trattamenti di cassa integrazione ai lavoratori come ha fatto negli ultimi 10 mesi”. Lo scrive in una nota la nuova proprietà della fabbrica di Campi Bisenzio (Firenze) che fa a capo all’imprenditore Francesco Borgomeo. “ QF è intenzionata a portare a compimento il piano industriale, se giudicato di interesse da tutte le parti – si legge nello stesso testo -, ma chiede a Ministero e Inps certezze sugli strumenti per accompagnare la reindustrializzazione”.

Controradio news – Il personale del commissariato di polizia di Viareggio (Lucca) ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 41enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare emessa dal gip presso il tribunale di Lucca nei confronti del 41enne al quale è stato inibito l’accesso all’abitazione che condivideva con il padre.

Controradio news – L’avrebbe fatta ubriacare e ne avrebbe abusato. Poi avrebbe tentato di farla tacere offrendole dei soldi. Per questo un sedicenne compagno di classe della vittima, 15enne, è stato denunciato. Le indagini dei carabinieri, scattate dopo la denuncia, hanno permesso di ricostruire la violenza avvenuta nel Fiorentino. Secondo le ricostruzioni dell’Arma e della procura minorile di Firenze, il 16enne avrebbe abusato della ragazza dopo averla attirata con un pretesto in casa di un amico più grande, 18enne, che a sua volta è stato denunciato ma solo per il reato di favoreggiamento.

Controradio news – Il servizio della tramvia delle Linee T1 e T2, interrotto alle 15.20 di ieri, a seguito dell’uscita dai binari di un tram all’altezza dello scambio delle linee T1 e T2 in zona Unità a Firenze, è ripreso regolarmente alle 19.48. I tecnici di Gest e delle ditte incaricate, assistiti dalla polizia municipale per regolamentare il traffico in zona stazione, hanno riposto la vettura sui binari e con un mezzo ad hoc, Unimog, hanno riportato la vettura al deposito di Villa Costanza. Su tutta la linea interessata all’incidente i tecnici di Gest hanno effettuato puntuali verifiche sugli armamenti (Binari e scambi) e sui fili di alimentazione. Tutto, fa sapere Gest, è risultato regolare ed il servizio è ripartito.

Controradio news – Aumenta l’instabilità e l’aria umida in arrivo porta pioggia e temporali anche in Toscana. Oggi sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Nelle prime ore della giornata pioggia e temporali saranno concentrati soprattutto al nord-ovest, per poi interessare il resto della regione nel corso della mattinata. Alla luce di queste previsioni la sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo.