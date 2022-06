Controradio News ore 7.25 - 10 giugno 2022 🎧 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Controradio news – Un elicottero con sette persone a bordo, il pilota italiano, quattro cittadini turchi e due libanesi, è disperso in Appennino, al confine tra l’Emilia e la Toscana. Era partito alle 9.30 di ieri dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. L’ultima rilevazione dei sistemi radar lo colloca nel territorio modenese, dove si concentrano le ricerche, attivate nel pomeriggio. L’elicottero era stato ingaggiato da Elettric80, produttore di Viano (Reggio Emilia). Solo due giorni fa il nuovo impianto che automatizza tutte le fasi della lavorazione era stato presentato alla stampa.

Controradio news – Si è costituito presentandosi alla Questura di Arezzo l’ultimo dei presunti componenti della baby gang di Arezzo conosciuta come ‘famiglia Montana’, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere e che non era stato rintracciato nel corso dell’operazione di polizia del 24 maggio scorso. Lo rende noto la stessa questura spiegando che il giovane è stato poi portato nel carcere minorile di Benevento. Il giovane, oggi maggiorenne, è indagato per estorsioni, rapine e minacce oltre che per l’aggressione al titolare di un bar del centro di Arezzo.

Controradio news – l Movimento No Base nato per contrastare la nascita di una base militare sul territorio pisano diventa un “presidio permanente itinerante che non si limiterà solo a Coltano e Pisa, ma opererà in provincia e in tutto il territorio regionale, con la nascita di laboratori di approfondimento e proposta”. Lo annuncia il Movimento stesso in una nota. Questa sera alle 21 a Coltano nuova assemblea organizzativa di rilancio delle attività.

Controradio news – “Chef Borghese, lavorare gratis si chiama sfruttamento” e “Chef Borghese, il lavoro si paga sempre. A Livorno non sei il benvenuto”: sono alcuni degli striscioni siglati dal sindacato di base Usb e appesi a Livorno, dove si girano le riprese del programma tv ‘4 Ristoranti’, contro il conduttore e chef. Le frasi sono riferite a recenti affermazioni che lo stesso Borghese alcune settimane fa rilasciò durante un’intervista al Corriere della Sera, dove parlava dei giovani e della gavetta.