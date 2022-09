🎧 Controradio News ore 7.25 – 5 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio news – “I viola non sono italiani, ma una massa di ebrei”. Così un coro scandito dal settore del Franchi che ospitava oltre un migliaio di sostenitori della Juventus arrivati a Firenze per la gara contro la Fiorentina conclusasi 1-1. Il caso è emerso ieri dopo che è stato diffuso sui social un video, nel quale si sente il coro. Ferma la condanna del sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Queste persone non sono degne di entrare in uno stadio per tutta la vita. Ora basta”.

Oggi dalle 09:00 A Rondine Cittadella della Pace”La scuola restituita”, le vittime delle Leggi Razziali tornano tra i banchi per un giorno. La campanella suona, anche per i circa 10 Testimoni della discriminazione fascista, espulsi dalle scuole, oggi idealmente iscritti. Saluti, da remoto del ministro Patrizio Bianchi e della Senatrice a Vita Liliana Segre.

Sono in corso accertamenti di polizia in via Cestoni, nel quartiere Shangai a Livorno dove poco dopo le 20 di ieri ci sarebbe stato un confronto tra gli occupanti di due auto che forse si stavano inseguendo. La dinamica è ancora tutta da definire. L’episodio è al vaglio degli investigatori.

Il padre , medico di famiglia, è morto di Covid, contratto perché andava a visitare i pazienti positivi. L’assicurazione ha negato il risarcimento ma la figlia, una quarantenne che vive a Firenze si è rivolta al tribunale che ha riconosciuto il decesso come infortunio sul lavoro e condannato la compagnia assicurativa a risarcire 130.000 euro.

Sarebbe stata una sola persona a colpire sabato sera, nel centro storico di Lucca, un senza fissa dimora. E’ quanto ricostruito dai carabinieri in merito all’aggressione avvenuta intorno alle 22:30 in piazza San Michele. I militari aspettano di conoscere il referto per procedere eventualmente d’ufficio.

A Capalbio (Grosseto) “nella giornata di sabato si sono registrati 120mm di pioggia, 100mm a San Vincenzo” (Livorno), “provocando alcuni allagamenti che hanno richiesto interventi di ripristino. A seguito dell’interruzione della linea ferroviaria tirrenica nei pressi di Capalbio a causa del forte maltempo, è stato necessario il trasbordo di 250 passeggeri da un treno rimasto fermo, assistenza alle persone nella stazione di Orbetello scalo e servizi sostitutivi di trasporto;”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social commentando: “Ciò dimostra ancora una volta che le allerte emesse dalla sala regionale non vanno sottovalutate”.