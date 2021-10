Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 25 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Una donna di 79 anni, di nazionalità tedesca, è morta ieri in seguito alle ferite riportate da una caduta da un’altezza di circa tre metri avvenuta sabato pomeriggio nel centro storico di Vinci (Firenze). La signora, secondo quanto appreso, si sarebbe appoggiata a una spalletta in via La Pira per poi, per cause ancora non chiare, cadere improvvisamente dall’altro lato.